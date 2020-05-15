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    Tuba Büyüküstün estetiğe karşı

    Oyuncu Tuba Büyüküstün, genç yaşta kızların yüzüne estetik yaptırmasına karşı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 11:24
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    Tuba Büyüküstün estetiğe karşı

    Her zaman doğallıktan yana olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

    Estetiksiz güzeller arasında yer alan Büyüküstün, son dönemde kadınların da tek tip olmasını eleştirdi.

    "ÜZÜLÜYORUM"

    Büyüküstün, “Gençlerin estetik yapmasına üzülüyorum. Cilt gençken çok güzel, onunla oynamak sahip olduğun şeyi harcamak gibi oluyor. Herkes birbirine benziyor” açıklamasında bulundu.

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