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    Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı

    Doğal güzel Tuba Büyüküstün de estetik modasına uydu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 07:30
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    Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı

    Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan Tuba Büyüküstün yüzüne estetik operasyon yaptırdı.

    Dolgu yaptırdı

    39 yaşındaki güzel oyuncunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarındaki büyük değişiklik dikkat çekti.

    Büyüküstün de estetik modasına uydu. Güzel oyuncunun yüzüne dolgu yaptırdığı iddia edildi.

    Büyüküstün'ün yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Büyüküstün yüzüne işlem yaptırarak ilk estetik operasyonunu geçirmiş oldu.

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    Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı #3

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