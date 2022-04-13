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    Tuba Büyüküstün, günlüğünden kesitler paylaştı

    Oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün günlüğünden parçalar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 07:30
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    Tuba Büyüküstün, günlüğünden kesitler paylaştı

    Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile tutkulu bir aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini 2020’de bitiren ve uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

    Büyüküstün, Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu:

    "Nasıl özlemişim"

    “Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı. Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda. Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir. Üşümekten kormadan. Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.”

    Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlandı.

    Tuba Büyüküstün, günlüğünden kesitler paylaştı #1

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    Tuba Büyüküstün, günlüğünden kesitler paylaştı #3


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