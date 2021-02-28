Tuba Büyüküstün, Harley Quinn oldu

Tuba Büyüküstün üç saat süren özel makyaj ve kostümle Batman filminde Joker karakterinin kız arkadaşı olan Harley Quinn'e döndü.

Oyuncu Tuba Büyüküstün zaman zaman tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Büyüküstün, 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol gereği özel makyajla çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüştü

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizinin başrol oyuncusu Büyüküstün'ü Harley Quinn'e benzetmek için ekip 3 saatlik bir makyaj çalışması yaptı. Büyüküstün'ün bu değişimi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi.

Yapılan yorumlarda kullanıcılar güzel oyuncuyu ilk görüşte tanıyamadıklarını, daha sonra ise gözlerinden tanıdıklarını belirtti.