Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da! Tatil karelerine beğeni yağdı

Haber Merkezi

2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris’te evlenen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 2012’de ikizleri Toprak ve Maya’yı kucağına almıştı.

2017’de yollarını ayıran Büyüküstün, kızlarını magazinden uzak büyütse de ara sıra sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

İkizleriyle sık sık İstanbul ve Paris arasında seyahat eden ünlü isim, son olarak 13 yaşındaki kızlarıyla Kapadokya’ya gitti.

Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya’da kızlarıyla kar keyfi yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Tatilden kareler paylaşmayı sürdüren ünlü oyuncu, konakladığı otelden çektiği büyüleyici kar manzarasını da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.