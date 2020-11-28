Tuba Büyüküstün: Kendimle bir ilişki yaşıyorum

Tuba Büyüküstün'ün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Büyüküstün, hakkında çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uzun yıllar aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Kısa bir süre önce başlayan birlikteliğe, oyuncu Günay Karacaoğlu’nun vesile olduğu belirtilmişti. 2010'dan bu yana yakın arkadaş olan Karacoğlu ve Büyüküstün, 'Gönülçelen' ve '20 Dakika' dizilerinde birlikte rol almıştı.

38 yaşındaki oyuncu, magazin gündeminde bomba gibi düşen aşk iddiası hakkında sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.

Dikkat çekmemek için Ekin Mert Daymaz ile birbirlerini Instagram’da takibe almadıkları konuşulan Büyüküstün, iddiaları yalanladı.

"BU ARALAR KENDİMLE BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM"

38 yaşındaki güzel, yayınladığı gönderide, "Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'ilişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım" ifadelerini kullandı.