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Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı. Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle dijital platform için çektiği Another Self dizisinin Ayvalık çekimleri iptal edildi.
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 00:46
- Güncelleme : 23.07.2021 - 00:58
Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.
OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bütün ekibe yeniden test yapıldı. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun 1 hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi.