Tuba Büyüküstün: Mükemmel biri değilim

Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kendini tanımaya çalıştığını söyledi.

Çocuklarıyla Paris'te yaşayan dizi, film ve markaların aranan oyuncularından Tuba Büyüküstün, Elle dergisine konuştu. Güzel oyuncu, eski eşi Onur Saylak’tan olan ikiz kızları Toprak ve Maya’nın Paris'te okuduğunu söyledi.

Paris sokaklarında sık sık yürüyüp rastladığı sergileri gezdiğini söyleyen oyuncu, kendini de anlattı.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

"Kendimi tanımaya çalışıyorum"

"Kendimi tanıma sürecindeyim hala. Sürekli değişiyorum. Birçok detayım var; birini tanımlasam öbürüne haksızlık etmiş olurum. Olduğum halimden gayet memnunum. Yargılarımla, hatalarımla, yaptıklarımla, yapamadıklarımla iyi ki böyleyim.





"İçimde başka bir Tuba var"

Kendi içimdeki duygularda çok uçlara gidip gelsem de hayat tarzı olarak uçlarda yaşayan biri değilim. İçimde dışarıdan bakanların görmediği bir Tuba var.

"Mükemmel değilim"

En çok kızlarımın geleceği için endişeleniyorum. Çocuklarım adına nasıl bir dünyanın bizi beklediğini bilmiyorum. Umarım bu endişelerin hepsi boştur. Kızlarıma tamamen açığım. Bilsinler ki ben mükemmel değilim. Endişelerim var, sorunlarım var, saçmalıklarım ve kendimi düşük hissettiğim, hatta pes ettiğim zamanlar var.





20’lerim çok sıkı çalışarak geçti. 30’larım çocuklarımla geçti. 40’larımı heyecanla bekliyorum.

Annelik beni çok değiştirdi. Artık hiçbir zaman tek kişilik düşünmüyorsun. İlk anne olduğum zamanlar demiştim; artık ölmek çok zor."







