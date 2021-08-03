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    Tuba Büyüküstün, Rusya’nın reklam yüzü oldu

    Yer aldığı uluslararası projelerle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, Ruslar'ın da dikkatini çekti. Oyuncu, Rus telekomünikasyon markasının reklam yüzü oldu. Reklam çekimi 2 gün sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 14:07
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    Tuba Büyüküstün, Rusya’nın reklam yüzü oldu

    Rol aldığı projeler ve yaptığı iş birlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı.

    Son olarak “Sefirin Kızı” adlı diziyle ekranlara gelen oyuncu, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80’ini elinde tutan markanın iş birliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.

    2 GÜN SÜRDÜ

    Büyüküstün’le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya’ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye’de aldı.

    Türkiye’de yapılan reklam çekimleri 2 gün sürdü.

    Tuba Büyüküstün, Rusya’nın reklam yüzü oldu #1

    Tuba Büyüküstün, Rusya’nın reklam yüzü oldu #2

    Tuba Büyüküstün, Rusya’nın reklam yüzü oldu #3

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