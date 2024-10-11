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Haber Merkezi

Son zamanlarda ilginç paylaşımların başındaki isim Tuba Büyüküstün oldu.

Yaptığı söylemler ve paylaşımlarıyla dikkati çeken Büyüküstün, bu defa saçlarını kesti.

Oyuncunun saçlarını kesme nedeni bir hayli ilginç.

Güzel isim paylaştığı videoda, bazı anılarla vedalaşmak için bunu yaptığını belirtti.

"HİÇ DUYDUNUZ MU?"

Tuba Büyüküstün, aldı eline makası ve saçlarını tek tek kesti. Güzel ismin saçlarını kesmesi yadırganırken şu notu düştü;

"Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine.."

PAYLAŞIM PARİS'TEN

Güzel ismin paylaşımı Paris'ten yaptığı görüldü. Oyuncu, kızlarının eğitimi için Paris-Türkiye arasında mekik dokuyor.