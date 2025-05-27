Tuba Büyüküstün tatilde! İkiz kızlarıyla Bodrum'a gitti

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Instagram'da 6 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası’nda ünlü bir markanın defilesinde yer alarak büyük beğeni toplamıştı.

Her davete zarif bir şekilde katılan 42 yaşındaki Tuba Büyüküstün’ün giydiği kıyafet, etkinlikte dikkat çekmiş ve tam not almıştı.

"ZAMAN İÇİNE YOLCULUK YAPTIM"

Tuba Büyüküstün, paylaştığı fotoğrafın altına, "Zaman içinde yolculuk ettim. Kendimi adeta çağlar ve mevsimler arasında dolaşan bir rüyanın içinde gibi hissettim, beraberinde getirdiği tüm duygularla." yazmıştı.

Şimdi de kızlarıyla tatile çıkan Büyüküstün, Bodrum'da gerçekleştirdiği kaçamağıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Paylaşımları, kısa sürede geniş ilgi gördü.

"HAYAT HEP BÖYLE ANILARLA ANLAM KAZANIR"

Büyüküstün, küçük kızlarıyla birlikte Bodrum’a seyahat etti ve oradan paylaştığı gönderide şu duygusal sözlere yer verdi: "Nasıl anlatılır, nereden başlanır bilemiyorum. Küçük bir kaçamak yaptık. Çünkü hayat hep böyle anılarla anlam kazanırdı. Ruh, olması gereken yerde değilken, kendi yolunda ilerledikçe nefes aldığını hisseder insan... Kalbine değer verenlerle buluşmanın ve onlara özen göstermenin tarifsiz hafifliğinde."