Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz

Aşk iddiasını sık sık yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un yan yana samimi şekilde pozlar vermesi, kafaları bir kez daha karıştırdı.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri devam ediyor.

SAMİMİ SELFİE

Projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Büyüküstün ve Boz'un samimi karesi dikkat çekti.

"UZUN BİR GECE"

Alptekin, çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı. Pozlarda ikilinin kafa kafaya samimi şekilde verdiği pozlar da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ADIM HERKESLE YAZILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Athena'nın konserine katılan Tuba Büyüküstün, muhabirlerin ısrarlı sorularının ardından "Arkadaşız. Adım herkes yazılıyor." diyerek Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.