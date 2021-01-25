Tuba Büyüküstün'e rekor ücret

Neslihan Atagül'ün yerine Seferin Kızı dizisine katılan Tuba Büyüküstün'in ne kadar para alacağı ortaya çıktı.

Oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrıldı. Atagül’ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

TRANSFER 3 MİLYON TL

Engin Akyürek ile 6 yıl sonra Seferin Kızı'nda buluşan Büyüküstün'ün transfer ücreti ve bölüm başı alacağı para ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞI 200 BİN TL

Güzel oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.