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Tuba Büyüküstün'e rekor ücret
Neslihan Atagül'ün yerine Seferin Kızı dizisine katılan Tuba Büyüküstün'in ne kadar para alacağı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 10:08
Oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrıldı. Atagül’ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.
TRANSFER 3 MİLYON TL
Engin Akyürek ile 6 yıl sonra Seferin Kızı'nda buluşan Büyüküstün'ün transfer ücreti ve bölüm başı alacağı para ortaya çıktı.
BÖLÜM BAŞI 200 BİN TL
Güzel oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.