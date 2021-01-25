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    Tuba Büyüküstün'e rekor ücret

    Neslihan Atagül'ün yerine Seferin Kızı dizisine katılan Tuba Büyüküstün'in ne kadar para alacağı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 10:08
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    Tuba Büyüküstün'e rekor ücret

    Oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrıldı. Atagül’ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

    TRANSFER 3 MİLYON TL

    Engin Akyürek ile 6 yıl sonra Seferin Kızı'nda buluşan Büyüküstün'ün transfer ücreti ve bölüm başı alacağı para ortaya çıktı.

    BÖLÜM BAŞI 200 BİN TL

    Güzel oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.

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