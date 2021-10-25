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    Tuba Büyüküstün'ü sarsan ölüm

    Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün acısını siyah bir paylaşımla duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 06:59
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 07:01
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    Tuba Büyüküstün'ü sarsan ölüm

    Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan’ın vefatıyla sarsıldı.

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

    Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

    INSTAGRAM'DAN DUYURDU

    Tuba Büyüküstün kötü haberi alınca siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.

    Tuba Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum’da tatil yaparken görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan ile objektiflere yakalanmıştı. 2 yıl süren birlikteliğin ardından çiftin yolları ayrılmıştı.

    Tuba Büyüküstün ü sarsan ölüm #1Tuba Büyüküstün ü sarsan ölüm #2Tuba Büyüküstün ü sarsan ölüm #3

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