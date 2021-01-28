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- Tuba Büyüküstün'ün 5 milyon sevinci
Tuba Büyüküstün'ün 5 milyon sevinci
Seferin Kızı'na transfer olan Tuba Büyüküsün'ün takipçi sayısı arttı.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 08:00
"Sefirin Kızı" dizisinin Nare'si Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
NESLİHAN GİTTİ TUBA GELDİ
Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından yerine bir dönem "Kara Para Aşk" dizisinde Engin Akyürek ile başrol olarak yer alan Tuba Büyüküstün getirildi.
Geçtiğimiz günlerde "Sefirin Kızı" dizisinin Büyüküstün'lü fragmanı yayınlandı.
TAKİPÇİ YAĞDI
Tuba Büyüküstün'ün kısa bir an olarak görünmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı bir gecede 5 milyon oldu.