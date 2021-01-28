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    Tuba Büyüküstün'ün 5 milyon sevinci

    Seferin Kızı'na transfer olan Tuba Büyüküsün'ün takipçi sayısı arttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 08:00
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    Tuba Büyüküstün'ün 5 milyon sevinci

    "Sefirin Kızı" dizisinin Nare'si Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

    NESLİHAN GİTTİ TUBA GELDİ

    Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından yerine bir dönem "Kara Para Aşk" dizisinde Engin Akyürek ile başrol olarak yer alan Tuba Büyüküstün getirildi.

    Geçtiğimiz günlerde "Sefirin Kızı" dizisinin Büyüküstün'lü fragmanı yayınlandı.

    TAKİPÇİ YAĞDI

    Tuba Büyüküstün'ün kısa bir an olarak görünmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı bir gecede 5 milyon oldu.

    Tuba Büyüküstün ün 5 milyon sevinci #1

    Tuba Büyüküstün ün 5 milyon sevinci #2

    Tuba Büyüküstün ün 5 milyon sevinci #3

    Tuba Büyüküstün ün 5 milyon sevinci #4

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