Tuba Büyüküstün'ün ayakları olay oldu Set arasında karavanında dinlenirken çektiği kareleri sosyal medyadan yayınlayan Tuba Büyüküstün'ün ayakalrına yorum yağdı.

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Aynı yapımda rol alan Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan ve Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz gün çekimden arta kalan zamanlarında denizin ve güneşin tadını çıkarmış, Denize hep birlikte atayan oyuncu arkadaşlar o anları da sosyal medya hesaplarından yayınlamışlardı.

Şu sıralar dizi çekimleri yüzünden sürekli sette olan Tuba Büyüküstün, aktif olduğu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Karavanda ayak paylaşımı

Büyüküstün bu defa karavandan fotoğraf yükledi. Set arasında kendi özel karavanında dinlendiği anları yayınlayan Büyüküstün, ayaklarını paylaştı.

Büyüküstün'ün ayakları olay oldu. Takipçileri güzel oyuncunun ayaklarını yorum yağdırdı.