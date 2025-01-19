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Haber Merkezi

Sinema sanatçısı ve dizi oluncusu Tuba Büyüküstün, yurt dışında katıldığı ödül törenlerinde akıcı İngilizcesi ile sık sık gündeme geliyordu.

Büyüküstün, bu kez Orta Doğu'nun prestijli ödül töreni Joy Awards'a İngilizce ve Arapça konuşarak herkesi kendisine hayran bıraktı.

Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da gerçekleşen etkinlikte sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü veren isim oldu.

ARAPÇA "RİYAD’DA NE GÜZEL BİR AKŞAM" DEDİ

Büyüküstün, törenin açılışında Arapça olarak "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.

GÜNDEME OTURDU

Tuba Büyüküstün, Joy Awards'daki ödül töreninde güzelliğinin yanı sıra katılımcılara Arapça seslenmesiyle gündeme oturdu. Büyüküstün’ün zarafeti ve etkileyici konuşması, ödül törenine katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Büyüküstün'ün konuşması misafirlerden büyük alkış aldı.

Duruşu, tarzı ve görünümüyle gecenin yıldızı olan Tuba Büyüküstün'e "Yüzü, güzelliği ve nezaketi nefes kesici" yorumları yapıldı.

"JOY AWARDS TÖRENİNDE BURADA OLMAKTAN BÜYÜK ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM"

Tuba Büyüküstün, İngilizce yaptığı konuşmada ise şu ifadelere kullandı:

Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım. Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir. Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür.

ÖDÜL GECESİNE TÜRK ÜNLÜ AKINI

Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards'a Türk ünlüler akın etti.