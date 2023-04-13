Tuba Ünsal Bali’den villa alıyor İstanbul ve Bodrum'da gayrimenkulleri olan Tuba Ünsal, yatırımları sınırları aştı.

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Gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Tuba Ünsal, bugüne dek yer aldığı proje ve reklamlardan kazandıklarıyla yatırım yapıyor.

2018'de İstanbul Şile'de 3 milyon TL'ye dillere destan bir çiftlik satın alan güzel oyuncunun İstanbul'un çeşitli semtleriyle Bodrum'da da yatırımları olduğu biliniyor.

Şimdilerde sosyetik sevgilisi Serdar Turan'la Bali'de tatilde olan Tuba Ünsal, birçok ünlü gibi buraya yatırım yapmak için kolları sıvadı.

Bali'de de evi olacak

Egzotik adanın güneyinde yer alan Canggu bölgesinden klasik Bali tarzı villalar bakan Tuba Ünsal, söylenenlere göre gözüne iki odalı bir evi kestirdi.

Ünsal buradaki evi alıp kiraya vermeyi hedefliyor.