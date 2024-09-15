Tuba Ünsal, Bebek gecelerinde transparan elbisesiyle görüntülendi
Haber Merkezi

Ünlü oyuncu setlere geri dönerken Hint zengin iş insanı ile olan ilişkisi çok konuşulmuştu.

Hindistan'ın sayılı zenginlerinden biri olan Shirish Saraf'ten ayrılan Ünsal İstanbul'da gecelere aktı.

BEBEK'TE TRANSPARAN KOMBİN

Transparan elbisesi ile magazincilere yakalanan Ünsal, yanındaki erkeğin kim olduğunu açıklamak zorunda hissetti.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Ünsal, "Beyefendi de basın mensubu, bir derginin yayın yönetmeni. Şimdilerde bir dergi çekimimiz olacak, o yüzden bir sohbet gerçekleştirdik. Çok yakın arkadaşım aynı zamanda" dedi.

Ünsal'ın transparan kıyafeti sosyal medyanın da diline düştü.

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Yusuf Balıkçı
Editör