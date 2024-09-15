Tuba Ünsal, Bebek gecelerinde transparan elbisesiyle görüntülendi Hint iş insanı Shirish Saraf ile ilişkisini bitiren Tuba Ünsal transparan gece kıyafetiyle Bebek gecelerinde boy gösterdi.

Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal setlere geri dönerken Hint zengin iş insanı ile olan ilişkisi çok konuşulmuştu.

Hindistan'ın sayılı zenginlerinden biri olan Shirish Saraf'ten ayrılan Ünsal İstanbul'da gecelere aktı.

BEBEK'TE TRANSPARAN KOMBİN

Transparan elbisesi ile magazincilere yakalanan Ünsal, yanındaki erkeğin kim olduğunu açıklamak zorunda hissetti.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Ünsal, "Beyefendi de basın mensubu, bir derginin yayın yönetmeni. Şimdilerde bir dergi çekimimiz olacak, o yüzden bir sohbet gerçekleştirdik. Çok yakın arkadaşım aynı zamanda" dedi.

Ünsal'ın transparan kıyafeti sosyal medyanın da diline düştü.