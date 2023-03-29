Tuba Ünsal, Müge Boz'un sorusuna cevap verdi Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Müge Boz, takipçilerine "Vina kime benziyor" diye sordu.

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Ünlü oyuncu Müge Boz, dün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve Kasım 2019'da dünyaya gelen kızları Vina ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp, takipçilerine soru sordu.

"Kim, kime benziyor?"

Güzelliğiyle dikkat çeken kızı için "Kim, kime benziyor?" diye soran Boz’a ilk cevap, kendisi gibi oyuncu Tuba Ünsal’dan geldi.

"Vina bana benziyor"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tuba Ünsal, "Vina bana benziyor, hiç uğraşma!" dedi.

"Valla benziyor"

Müge Boz da "Valla benziyor" karşılığını verdi.

Müge Boz'un takipçileri de "Yok artık daha neler! Tabii ki annesine benziyor." yorumunda bulundu.