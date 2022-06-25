Tuba Ünsal o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'Yuva yıkan kadın..'

Boşanma aşamasındaki birisiyle aşk yaşayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal o soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.İşte Ünsal'ı ağlatan o soru..

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal katıldığı bir programda zor anlar yaşadı.BluTV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Cansu Canan Özgen'in yaptığı "40" isimli programa konuk olan Tuba Ünsal bir soru karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Tuba Ünsal 40 sorunun sorulduğu programda tüm sorulara içtenlikle cevap verirke bir soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünsal boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşadığı için uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.Bu olay üzerine programda Ünsal'a sorulan "Yuva yıkan kadın oldun mu? sorusu ünlü oyuncuya zor anlar yaşattı.Göyaşlarına hakim olamayan Tüba Ünsal bu soruya "Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat! Kimsenin yuvasını yıkmadım, kimsenin kocasını elinden almadım." yanıtını verdi..