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    Tuba Ünsal: Profesyonel bir iş kadınıyım

    "Adı Aylin" adlı oyunu ile sahnelerde yerini alan Tuba Ünsal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 08:51
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    Tuba Ünsal: Profesyonel bir iş kadınıyım

    Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununu sahneye koymuştu.

    4 MİLTON TL GİTTİ

    Düzenlenen galanın ardından eleştiri yağmuruna tutulan ve 4 milyon TL'ye mal olan oyununun senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı.

    Geçtiğimiz aylarda tiyatro çalışmalarının stresi yüzünden hastanelik olan Ünsal, samimi açıklamalarda bulundu.

    Ünsal, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Davette açıklamalarda bulunan Tuba Ünsal, şunları söyledi:

    "İNSANLAR BANA DELİ GÖZÜYLE BAKIYOR"

    "Profesyonel bir iş kadınıyım. Yaklaşık sekiz senedir kendi yapım şirketimde film ve tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Tiyatrodan kazandığım parayı, yine tiyatroya yatırdım. İnsanlar bu yüzden bana deli gözüyle baktı. Ama bu benim mutlu olduğum şeylerden biri..."

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