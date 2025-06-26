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Tuba Ünsal yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı: 'Dünya 6 aydır daha güzel'

Ekranların başarılı oyuncularından Tuba Ünsal, 2024’ün son haftasında kendinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Tuba Ünsal yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı: 'Dünya 6 aydır daha güzel'

Oyunculuk kariyeri ve özel hayatındaki iniş çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Tuba Ünsal, şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.

Daha önce iki evlilik yapan ve bu evliliklerinden iki çocuğu bulunan 43 yaşındaki Ünsal, geçtiğimiz yılın son haftalarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile birlikte olmaya başlayan Ünsal, sosyal medya hesabından aşkını haykırdı.

"DÜNYA O GÜNDEN BERİ DAHA GÜZEL"

Dün sevgilisinin doğum günüydü. Tuba  Ünsal, Emir Ersoy’a olan duygularını şöyle dile getirdi: "Yılbaşından 3 gün önce... Dünya o günden beri daha güzel! İyi ki doğdun güzel sevgilim, senin olduğun her yer bahar bana. Şimdi hazırsan maceran başlıyor. Exit (çıkış) nerede göremiyorum!"

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