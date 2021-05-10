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    Tuba Ünsal: Yıllarca hastalığımın farkına varamamışım

    Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan oyuncu Tuba Ünsal, hastalığın belirtilerini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:53
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    Tuba Ünsal: Yıllarca hastalığımın farkına varamamışım

    Tuba Ünsal, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan oyuncu, açıklama yaptı.

    BAĞIRSAK DİYETİ YAPIYOR

    Güzel oyuncu, takipçilerinden gelen "Belirtileri neler?" sorusuna yanıt verdi.

    39 yaşındaki Ünsal, "Sürekli şişkinlik, uykusuzluk ve mutsuzluk. Aslında yıllarca farkına varamayabiliyorsunuz. Sonra bağırsak diyetiyle toparlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Tuba Ünsal: Yıllarca hastalığımın farkına varamamışım #1

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