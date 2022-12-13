Tuba Ünsal'dan Burak Özçivit'e: Utanıyorum sizden

Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'i yerden yere vurdu.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği başta olmak üzere adı birçok istismar olayına karışan Kevin Spacey ile bir araya geldi.

Görüşmeden fotoğrafları Instagram hesabından yayınladığı için çok sayıda tepki alan Burak Özçivit, fotoğrafları silmek zorunda kalmıştı.

Bu kareler yüzünden gündem olan Özçivit'e bir tepki de meslektaşı Tuba Ünsal'dan geldi.

"Para için yaptın"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Özçivit'in Spacey ile buluşmasını sert bir dille eleştiren Ünsal, "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında." ifadelerini kullandı.

Cinsel istismardan yargılandı

ABD'li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan Hollywood yıldızı Kevin Spacey'e dava açmıştı. Spacey, daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkmış ve kefaletle koşulsuz serbest bırakılmıştı.