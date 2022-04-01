Tuba Ünsal'dan namaz eleştirilerine cevap

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla çok konuşulan oyuncu Tuba Ünsal, namaz kılmasını açıklamasının ardından gelen tepkilere cevap verdi.

Son verdiği röportajda namaz kılmaya başladığını söyleyen Tuba Ünsal, maneviyat duygusuyla ilgili konuşmuştu. Ünsal, "Zor anlarımda dua ederim. Namaz kılmaya da başladım önceden bunu söylemeye çekinirdim." demişti.

Dergiye yaptığı bu açıklamalar yüzünden bazı kesimler tarafından tepki alan Ünsal, eleştirenlere yanıt verdi.

"İNSANLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL"

Ünsal, "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim.

İnsanların da ne düşündüğü umrumda değil. Ben de kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim." dedi.

DESTEK MESAJLARI DA GELİYOR

Oyuncu, sevenlerinden destek mesajları da aldığını söyleyerek, "Ben de namaz kılıyorum. Arkadaşlarıma söylemekten çekiniyordum. 'Tuba Ünsal söylüyorsa ben de arkadaşlarıma söyleyeceğim' diye mesajlar aldım." dedi.

Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım HABERİ

