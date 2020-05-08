Tuba Ünsal'dan samimi açıklamalar

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, karantina günlerini anlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle çocuklarıyla karantinada olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Insyagram'da bir canlı yayına konuk oldu. 38 yaşındaki oyuncu, samimi açıklamalar yaptı.

“47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim, sevdiklerimin boynuna atlamak olacak

"4 ÇOCUĞUM VAR"

- 'Kaç çocuğun var?’ diye soran olunca, Mirgün’ün kızı Leyla’yı da sayıyorum. Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum.

"HER ŞEY FAKE"

- Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.

- Bir karavanım var, arada sırada kaçar kampa giderim.”