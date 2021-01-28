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    Tuba Ünsal'ın hayalindeki erkek

    Tuba Ünsal, hayatına girecek olan erkekte aradığı özelliklerden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 16:06
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    Tuba Ünsal'ın hayalindeki erkek

    Bir süredir kalbi boş olan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    Güzel oyuncu, özel hayatında karşı cinste aradığı kriterlerin sorulması üzerine hayatına girebilecek erkeği anlattı.

    ÖZELLİKLERİ TEK TEK SIRALADI

    Ünsal, ‘’İyi niyetli önemli. Entelektüel birimi, çocuk, doğa, hayvan sevgisi olsun. Kamp da yapabilsin benimle’’ açıklamasını yaptı.

    Güzel yıldızın kriterleri sosyal medyada gündem yarattı.

    Tuba Ünsal ın hayalindeki erkek #1

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