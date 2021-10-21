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    Tuğba Altıntop, podyumda düştü

    İki çocuk annesi Tuğba Altıntop, podyumda yere kapaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 08:32
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    Tuğba Altıntop, podyumda düştü

    Bir dönem ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile yaşadığı evlilikle adından söz ettiren ünlü oyuncu Tuğba Altıntop, bir modacının defilesine baş manken olarak katıldı.

    Milliyet'te yer alan habere göre, Altıntop, gecede yeşil bir elbise ve bir gelinlik giydi. Podyumda havalı havalı yürüyen Altıntop'un ayağı bir yere takılınca yere kapaklandı.

    Hemen ayağa kalkan eski oyuncu, podyumdaki yürüyüşüne devam etti.

    Tuğba Altıntop, podyumda düştü #1Tuğba Altıntop, podyumda düştü #2

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