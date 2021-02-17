Tuğba Altıntop: Rafet'ten önce de Tuğba vardı

Tuğba Altıntop, iki çocuğunun babası Rafet El Roman'ı Instagram hesabından takipten çıkma sebebini açıkladı.

Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında temizlik yaparken, 2002 yılında boşandığı, kızları Su ve Şevval'in babası Rafet El Roman'ı da takipten çıktı.

Bu hamlesi magazin gündeminde büyük ses getiren 44 yaşındaki şarkıcı, 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı eski eşini takipten çıkarması ile ilgili ilk kez konuştu.

"RAFET'İ KONUŞMAKTAN SIKILDIM"

Altıntop, "Hep onu konuşmaktan çok yoruldum. Hep Rafet'in karısı Tuğba... Önceden de Tuğba vardı. Rafet'le ayrılırken iki tane evladımı Almanya'da bırakıp gelmiştim ben. Çok zorlu dönemler atlatmıştım.

"SADECE KIZLARIMI İSTEDİM"

Benim bu kutsal savaşım yıllar boyu sürdü. O dönem ne para istedim ne pul istedim, hiçbir şey istemedim. Sadece iki kızımı istedim. Hukuksal savaşım 6-7 yıl sürdü ve bu hep basının önünde oldu..." dedi.