Tuğba Coşkun, Fikret Orman'ı zayıflattı

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, tam 15 kilo verdi.

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman, uzun zamandır Tuğba Coşkun'la aşk yaşıyor.

15 KİLO VERDİ

Coşkun'la aşk yaşadığından beri kendine daha çok bakmaya başlayan Orman, son dönemde spor yaparak ve sağlıklı beslenerek 15 kilo verdi.

BALDIZ DA YANINDA

Orman önceki gün Bebek’te sevgilisi Tuğba Coşkun’la yürüyüş yaptı. İkiliye Şeyda Coşkun da eşlik etti.