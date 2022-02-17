Tuğba Coşkun kimdir, kaç yaşında? Fikret Orman'ın sevgilisi...

Fikret Orman ile aşkları dolu dizgin devam eden Tuğba Coşkun, merak konusu oldu. Peki Tuğba Coşkun kimdir, kaç yaşında? Fikret Orman ile yasak aşk mı yaşıyor? İşte merak edilenler ve iddialar...

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman’ın sevgilisi, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun kimdir merak ediliyor.

Uzun bir süredir Fikret Orman ile birlikteliğini sürdüren Tuğba Coşkun, Seren Serengil'in bir iddiasıyla gündeme geldi.

Seren Serengil, Ece Erken'in vefat eden eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında bir itirafta bulundu.

Serengil, Fikret Orman'ın boşanmadığı, hala evli olduğu iddiası üzerine kendisine boşanma evrakları gönderen Mahmutyazıcıoğlu'nun sahte belge gönderdiğini öne sürdü.

Aşklarını saklamayan Orman ve Coşkun çiftinin ilişkisine gölge düşerken, "yasak aşk" dedikoduları ortaya çıktı.

Akabinde ise "Tuğba Coşkun kimdir, kaç yaşında, ne işe yapıyor? Fikret Orman'ın sevgilisi Tuğba Coşkun hakkında bilgiler" merak konusu oldu.

TUĞBA COŞKUN KİMDİR?

Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir. Coşkun, aynı alanda doktorasına devam etmektedir.

Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir. Erbil'den "Ali Sadi" adında bir oğlu vardır.

Mehmet Ali Erbil, Tuğba Çoşkun ile yaşadığı beş senelik evliliği bir aldatma sonucu bitirdi.

"Bu evliliğin sonucu normal bitmeyecekti" diyen Coşkun, boşanmasının ardından avukat Önder Fırat ile evliyken de ilişki yaşadığı iddialarına maruz kaldı.

43 yaşındaki Tuğba Coşkun, bir süredir Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelik sürdüren çift, kameralardan da uzak durmuyor.

FİKRET ORMAN BOŞANDI

Fikret Orman 2012 yılında Bodrum'da bir teknede genç bir kızla yakalanmıştı. Aldatma fotoğraflarını gören eşi Sedef Zaim Orman kocasını affetmemiş ve soluğu mahkemede almıştı. Çift, 2012 yılının Eylül ayında boşandı.

Sedef Orman'dan boşandıktan sonra Fikret Orman'ın adı birçok güzelle anıldı. Fikret Orman, Azeri asıllı Ukraynalı manken Ulviyya Alex ile görüntülenmişti.

Fikret Orman, Türkiye'nin isim yapmış başarılı avukatlarından biri olan Aylin Surkultay'ın yeni bir aşka yelken açmıştı. Orman, Özlem Kaymaz'la kısa bir süre birlikte aşk yaşadı.

Son olarak ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile birlikte.