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Tuğba Ekinci +18 yaş uyarısı yaptı! Kondom sorusu sordu

Tuğba Ekinci +18 yaş uyarısı yaptı! Kondom sorusu sordu Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu sefer de Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.