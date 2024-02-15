Tuğba Ekinci +18 yaş uyarısı yaptı! Kondom sorusu sordu

Geçtiğimiz haftalarda bir pavyona gidip O Şimdi Asker şarkısını seslendiren şarkıcı Tuğba Ekinci, olay olmayı seviyor.
Uslu durmayan şarkıcı, sosyal medya paylaşımları, yorumları ve pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren Ekinci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en şanslı yerlerin eczaneler olduğunu iddia etti.
"+18 aşırı farkındalık içerir"
Bir video çekerek "+18 aşırı farkındalık içerir" notuyla paylaşan şarkıcı, girdiği eczaneye kondom sorusu sorarak şoke etti.
"Bugün kaç tane sattınız kondom?"
Tuğba Ekinci, videosunda "Bugünün en kârlı insanları eczane sahipleri, eczanede bugün en çok ne satılabilir Sevgililer Günü'nde? Bence kondom... Bugün kaç tane sattınız kondom?" sorusunu sorduğu anları paylaştı.
Eczanesi bulunan bir takipçisi "20" yanıtını verdi.
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