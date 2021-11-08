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    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'nin sahne kıyafetini beğenmedi

    Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından manken ve şarkıcı Defne Samyeli'ye ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:28
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    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'nin sahne kıyafetini beğenmedi

    Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam sahne aldı.

    Samyeli'nin iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler ünlü ismin tarzını başarılı bulurken bazıları ise pek beğenmedi.

    "ANLAMI KALMIYOR"

    Bu isimlerden biri de şarkıcı Tuğba Ekinci oldu. Tuğba Ekinci, Samyeli'nin kıyafetini paylaşıp "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş." yorumuyla şoke etti.

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #1

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #2

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #3

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #4

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #5

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #6

    Tuğba Ekinci, Defne Samyeli nin sahne kıyafetini beğenmedi #7

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