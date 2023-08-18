Tuğba Ekinci, Demet Akalın'a sert yaptı Tuğba Ekinci, Gülden Karaböcek'e 'Enişteci' diyen Demet Akalın'a cevap verdi.

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Gülden Karaböcek'in çorbacıda şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı. . Görüntüleri gören Demet Akalın'dan da ilginç bir yorum geldi.

"Gülden Hanım gayet iyi"

Usta ismin kızı ise açıklama yaparak “Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Konya’da nostaljik bir çorbacı var. Orada bir imza günü olmuştu. Bir tane playback şarkı rica etmişlerdi. Sonra o görüntüler ‘sahne alıyor’ gibi yorumlandı. Gülden Hanım gayet iyi. Sahnelere gidip geliyor" dedi.

"Enişteci"

Demet Akalın ise görüntüler gündem olunca "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek" diyerek tepki çekti.

Geçtiğimiz gün umre paylaşımıyla tepki çeken Tuğba Ekinci ise Akalın'a sert çıktı. Demet Akalın'ı paylaşan şarkıcı paylaşımına şu notu düştü:

"Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde. Çok yanlışsın ablası, eleştirdiğin Gülden Karaböcek kızıyla bu yaşlara sağlıkla gelmiş. Geç anne oldun dikkat et konuşurken kalp kırma. Çok ayıp ettin. Eşine yürüyen arkadaşlarına başka yolla gözdağı ver."