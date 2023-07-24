Tuğba Ekinci, erkeklerden şikayetçi Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isimlerden Tuğba Ekinci, "Etrafta normal insan kalmadı" dedi.

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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün köpeğiyle Nişantaşı'da görüntülendi. Günlerdir klip çekimlerinde olduğunu söyleyen Ekinci, hem iş hayatı hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Kahpe Kader"

Yeni şarkısını çıkarmak için sabırsızlandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "7 Temmuz'da Sezen Aksu'nun 'Kahpe Kader' şarkısını cover'ladığım eser çıkacak. Güzel bir klip oldu. Klipte en çok köpeğim var." dedi.

"Bütün memleket müptezel olmuş"

46 yaşındaki şarkıcı, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna; "Evlenenler boşanıyor, sence niye? Her yer alkolik ve müptezel dolu. Artık koca yok. Kadın da kalmadı, erkek de... Bütün memleket müptezel olmuş" cevabını verdi.

"Adamı alıyorsun, alkolü geçtim müptezel çıkıyor. 'Çöp' diyorsun" diyen ünlü isim, şöyle konuştu:

"Şerefsizim"

"Boşananlar da bu yüzden boşanıyor. Normal insan kalmadı. En iyi arkadaşlarımız hayvanlar oldu. Yalan konuşuyorsam şerefsizim."

"Eve almaya korkuyorsun"

Yanlış anlamayın. İzleyenler, 'Sizin camiada öyle şeyler çok' diyebilir. Bütün mesleklerde 10 taneden 8'i müptezel. Eve almaya korkuyorsun" diyerek noktaladı.