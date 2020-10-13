Tuğba Ekinci Hadise Kaan çiftini paylaşıp yorum yaptı.

Tuğba Ekinci Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin fotoğraflarını paylaşıp "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" ifadelerini kullandı.

Olay pozlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci; Hadise ve Kaan Yıldırım çiftine yaptığı göndermeyle tepki çekti.

Mart ayından bu yana aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını kolajlayıp sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, altına düştüğü notla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

"OĞLAN MEŞHUR OLDU"

Tuğba Ekinci, çift ile ilgili, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" yorumunda bulundu.

ÜNLÜ ÇİFTİN HAYRANLARINDAN TEPKİ GELDİ

Tuğba Ekinci'nin, Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu ima etmesi ise ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı.