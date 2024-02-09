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Tuğba Ekinci pavyona gitti! O Şimdi Asker ile kalça dansı dikkat çekti

Tuğba Ekinci pavyona gitti! O Şimdi Asker ile kalça dansı dikkat çekti Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ankara'da bir pavyonda 'İnci Taneleri' dizisiyle ünlenen Erkal Sonel'le 'O Şimdi Asker' şarkısını söyledi.