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Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci, Ankara'da bir pavyona gitti.
Yaptığı her açıklamayla ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, İnci Taneleri dizisinde 'Gemileri Yakarım' şarkısıyla ünlenen Erkal Sonel'le pavyonda şarkı söyledi.
Pavyonda kalça dansı yaptı
O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının kalça dansı dikkat çekti.
"O Şimdi Asker mi ? Dilber mi?"
'O Şimdi Asker' şarkısını söyleyen Tuğba Ekinci'ye Erkal Sonel de eşlik etti. Ekinci, o anları Instagram hesabından "O Şimdi Asker mi ? Dilber mi?" notunu düşerek Sonel'i etiketledi.
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