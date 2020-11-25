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    Tuğba Ekinci sorusu Cem Yılmaz'ı kızdırdı

    Levent'te görüntülenen Cem Yılmaz'ın sinirli halleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 08:54
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    Tuğba Ekinci sorusu Cem Yılmaz'ı kızdırdı

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğini noktalayan Cem Yılmaz’ın adı Saadet Özsırkıntı ile anılmaya başlamıştı.

    "YAŞLANMIŞ"

    Aşk haberlerini gören Tuğba Ekinci, sosyal medyadan “Bu ne hovardalık kardeşim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları şöhreti var diye. Herkes yerini bilsin” yorumunu yapmıştı.

    ÇOK SİNİRLENDİ

    Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki evinden çıkarken görüntülendi. Aracına binen ünlü komedyene Ekinci’nin yorumları hatırlatılınca Yılmaz sinirle yerinden kalktı.

    Yorum yapacakken vazgeçip sadece başını sallayan Cem Yılmaz, yerine oturduktan sonra uzaklaştı.

    Tuğba Ekinci sorusu Cem Yılmaz ı kızdırdı #1

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