Tuğba Ekinci: Swarovskiyi pırlanta diye takanlar var

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sevgilisinin kendisine taktığı yüzüklerle ilgili konuştu.

Pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile evlilik yolunda ilerleyen Tuğba Ekinci, samimi açıklamalarda bulundu. Pilot sevgilisinin taktığı tektaşın çok değerli olduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, diğer ünlülerin parmağındaki yüzüklerin pırlanta olmadığını söyledi.

"HEPSİNİNKİ BOŞ HAVA"

Ekinci, "Ekranlarda gördüğümüz ünlü kadınlar Kaşıkçı Elması gibi taşları takıp hava atıyorlar. Pırlantanın değeri büyüklüğüyle ölçülmez ki, minicik bir taştır ama rengi, karat değeri, kesimi ve berraklığı o kadar iyidir ki paha biçilemez. O kocaman taşları takıp sosyal medyada poz veriyorlar ama inanın hepsi boş hava peşinde!

"HERKES GETİRSİN YÜZÜKLERİNİ"

Onlara hodri meydan diyorum; Herkes getirsin yüzüklerini Kapalıçarşı'ya bu işin uzmanlarına incelettirelim, ölçümleri yaptıralım. Bakalım değerleri o konuşulduğu kadar astronomik rakamlar çıkacak mı? Hiç sanmıyorum. Şimdi swarovski taşları öyle bir şekillendiriyorlar ki en iyi pırlantadan daha gösterişli duruyor. Herkes parmağına tektaşı geçirip poz veriyor da acaba hangisi pırlanta hangisi swarovski!" ifadelerini kullandı.