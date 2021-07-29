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    Tuğba Ekinci'den havuz başı pozları

    Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:51
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    Tuğba Ekinci'den havuz başı pozları

    Tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açan şarkıcı Tuğba Ekinci, konakladığı otelin havuz başında bikinisiyle poz verdi.

    "GÜZELİM"

    44 yaşındaki şarkıcı, "Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım. Hiçbir yerimde yaptırdığım hiçbir şey yok, tamamen doğalım." dedi.

    NEBAHAT ÇEHRE YOLUNDA

    "Ara ara yüzüme Nebahat Çehre gibi sadece kese yapıyorum, o kadar." açıklamasında bulunan Ekinci'nin iddialı pozları ise objektiflere böyle yansıdı.

    Tuğba Ekinci, geçtiğimiz mayıs ayında Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim." notunu yazmıştı.

    Tuğba Ekinci den havuz başı pozları #1Tuğba Ekinci den havuz başı pozları #2Tuğba Ekinci den havuz başı pozları #3

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