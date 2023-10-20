Tuğba Ekinci'den 'İsrail'le savaşalım' çağrısı İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırısında kan donduran görüntüler gündemdeyken Tuğba Ekinci, ilginç bir paylaşım yaparak gündem oldu.

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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken 17 Ekim Salı akşamı Gazze Şeridi'ndeki El Ehli hastanesini vuran füze sivil halkın ölümüne sebep oldu.

Ülkemizde 3 günlük yas ilan edildi

Filistinli yetkilileri İsrail füzesinin binlerce insanın sığındığı hastanede büyük can kaybına yol açtığını duyururken ülkemizde de 3 günlük yas ilan edildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci de süren savaşa dair yorumda bulundu.

Ekinci ülkemizin de savaşa girmesi gerektiğini söyleyerek gündem oldu. Tuğba Ekinci paylaşımında "Neden savaşmıyoruz? Kimden korkuyoruz? Biz Türküz, müslümanız, garibanın yanındayız ezdirmeyiz" dedi.