Tuğba Ekinci kadınları hedef aldı! 'Erkekler sizden daha namuslu' Sivri diliyle gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, konuk olduğu canlı yayında Türk erkeklerine övgü yağdırırken kadınları ise sert ifadelerle eleştirdi. Ekinci, "Kadınlar kuyruk sallıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Şarkıcı Tuğba Ekinci, bir süredir kariyerine devam etmiyor.

Böylelikle adını, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruyor.

Sivri diliyle tanınan Ekinci, siyasetten gündeme her konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Kimileri övgü yağdırırken kimileri ise eleştiri yağmuruna tutuyor.

Kadınları eleştirdi

Son olarak Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Ekinci, burada tepki çeken ifadeler kullandı.

Türk erkeğine övgü yağdıran Ekinci, kadınları ise sert ifadelerle eleştirdi.

"Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu"

İşte Ekinci'nin kısa sürede gündem olan ve tepki çeken açıklaması:

"Kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Bize niye yapılmıyor binlerce yerde sahne aldık. Metroya da askıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez. Eğitim seviyesi yok hayatım. Adama köyde şunu öğretmişler, 'Sağa bakma amcanın kızı.' Bu adam bu zihniyetle aniden markete çalışmaya geliyor. Türk erkekleri namuslu, kadınlardan daha namuslu."