Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, instagramda paylaştığı videoya yaza veda etti.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, İstagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Daha önce cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ekinci, bu kez Türkiye'nin en iyisi olduğunu iddia etti.

Tuğba Ekinci’den yaza veda paylaşımı VİDEO

"DAHA İYİSİ VARSA GÖSTERİN"

Takipçilerine kendisinden daha iyisi olup olmadığını soran ünlü şarkıcı, "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Daha iyisi varsa gösterin. Var mı daha iyisi?" ifadelerini kullandı.