Tuğba Ekinci'nin bikinili tanıtım videosu tepki çekti Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci'nin bikinili efkar videosu sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Gülden Karaböcek'e 'Enişteci' diyen Demet Akalın'ı geçmişinden vurmasıyla olay olan Tuğba Ekinci, durmuyor.

Yaptığı her hareketle, söylediği her sözle gündeme bomba gibi düşen Ekinci, geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı.

Şarkısının reklamı için dikkat çeken videolar yayınlayan Ekinci bu sefer sınırları zorladı. Şarkıcı, efkarlı şekilde kamera önüne geçti, bikinisiyle yakın çekim video çekti.

"Daha fazlası YouTube'da"

Ekinci'nin "Daha fazlası YouTube'da" açıklamasıyla paylaştığı videoya ise eleştiri yağdı.