Tuğba Ekinci'ye "Hiç arabada seviştin mi?" sorusu soruldu Sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı programda sorulan sorulara verdiği cevaplarla gündem oldu.

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Şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamalarla da magazin gündeminde yer buluyor.

Ekinci son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Programda kendisine "Hiç arabada seviştin mi? Bunu Kerimcan'a da sormuştuk" denildi.

"Ona ne soruyorsun"

Tuğba Ekinci ise "Hayır! Ona ne soruyorsun o zaten... O soruyu sorman saçma! Kerimcan çok tatlı zararı kendine sevişme canım arabada" yanıtını verdi.

"İlk buluşmada öpüştün mü?"

Ekinci "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna ise "Ne genç kızken ne şimdi hiç.. Adamı süründürürüm askerlik gibi." dedi.