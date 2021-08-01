Tuğba Özay: Bana iftira atanlar o ateşlerde yansın

Manavgat'taki yangın nedeniyle çiftliğini kaybetme tehlikesi geçiren ve dün İstanbul'da açılışa katılan Tuğba Özay, eleştirilerin hedefi oldu. Özay, çektiği video ile olumsuz yorumlara yanıt verdi.

Antalya Manavgat'ta çıkan yangında eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliği tehlike altındaydı.

Haberin ardından hemen yola çıkan Özay, arabada sinir krizleri geçirmişti.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Özay, sosyal medyadan paylaştığı video ile felç geçirdiğini duyurmuştu.

Alevlerin çiftliği kıl payı sıyırdığı öğrenilirken, Özay ise dün İstanbul'daki kuyumcu açılışında görüntülenmişti.

TEPKİ YAĞDI

Yangının etkileri sürerken Özay'in açılışa katılması sosyal medyada tepki çekti. Özay hakkında, yaptığının yanlış olduğuna dair peş peşe yorumlar yapıldı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Özay da tepkilere sessiz kalmadı.

Sinirden elleri titreyen Özay, kendini eleştirenlere adeta ateş püskürdü.

"MALIMI DÜŞÜNMEDİM BEN"

Instagram hesabından uzun bir video paylaşan eski manken, şunları söyledi:

"Hemen yarıdımcım Şehriban Hanım'la konuştum, dedim durum nasıl. Yangın gelmeye başladı dediler bana. İlk söylediğim şey çiftliğimi düşünmek değildi. Hera'yı Herkül'ü yani benim çocuklarımı bir an önce oradan alıp çiftliği terk edin dedim ben. Ben hiçbir şekilde kendi malımı mülkümü düşünmedim.

Kuyumcu açılışına katıldığı için eleştirilen Tuğba Özay'dan tepki



"BANA İFTİRA ATANLAR O ATEŞLERDE YANSIN"

Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter benim bir canım var. Kimseden korkum yok benim, yettiniz artık yettiniz. Çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum.

"BUNU NASIL YAPARSINIZ"

Ben aylardır yıllardır bütün konuşmalarımla bütün açıklamalarımla tabiat sevgisinden bahsetmedim mi, doğa sevgisinden bahsetmedim mi, vatan sevgisinden bahsetmedim mi. İnsan sevgisinden, kardeşlikten, birlikten beraberlikten bahsetmedim mi. Bana bunu nasıl yaparsınız, bana bu iftiraları nasıl atarsınız.

"HERA'YI HERKÜL'Ü ALIN TERK EDİN DEDİM"

Ben yardımcıma dedim ki derhal oradan çıkın, hiçbir şeyi düşünmeyin çiftliği terk edin. Herkül ve Hera'yı çocuklarımı alarak çiftliği terk edin dedim, onlar da bunu yaptılar. Yangın alevler halinde gelmeye başladığı andan itibaren."

Felç geçirdim diyen Tuğba Özay, kuyumcu açılışında görüntülendi





