Tuğba Özay: Bergen rolü ilk bana geldi

Tuğba Özay, birkaç yıl önce Bergen rolünün ilk olarak kendisine teklif edildiğini söyledi.

Arabesk müziğinin taçsız kraliçesi Bergen'e, vefatından tam 31 yıl sonra ödül verildi. Ödülü, Bergen’in ablası Mukadder Terim kabul etti.

TEKLİF İLK BANA GELDİ

Törende ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Tuğba Özay, ilginç bir açıklama yaptı. Bergen’i oynaması için 3 yıl önce teklif aldığını, başrolü Nihat Altınkaya ile paylaşacaklarını, ancak projenin aksilikler nedeniyle iptal olduğunu söyledi.

SERENAY HAZIRLANIYOR

Serenay Sarıkaya, ‘Acıların Kadını Bergen’ filminin başrolü için son 2 yıldır hazırlanıyor. Vizyon tarihi 27 Kasım olarak belirlenen film kadro, bütçe, son olarak da pandemi nedeniyle 3 kez ertelendi. Sarıkaya, filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır role hazırlanıyorum." demişti.