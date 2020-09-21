Dolar
7.6007
0.5982%
Euro
8.9592
-0.0345%
Altın
1931.2
-0.9925%
Borsa
1103.06
-0.8003%
G. Altın
471.82
-0.4452%
Bitcoin
81259.32
-2.0865%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Tuğba Özay: Bergen rolü ilk bana geldi

    Tuğba Özay, birkaç yıl önce Bergen rolünün ilk olarak kendisine teklif edildiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 11:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tuğba Özay: Bergen rolü ilk bana geldi

    Arabesk müziğinin taçsız kraliçesi Bergen'e, vefatından tam 31 yıl sonra ödül verildi. Ödülü, Bergen’in ablası Mukadder Terim kabul etti.

    TEKLİF İLK BANA GELDİ

    Törende ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Tuğba Özay, ilginç bir açıklama yaptı.  Bergen’i oynaması için 3 yıl önce teklif aldığını, başrolü Nihat Altınkaya ile paylaşacaklarını, ancak projenin aksilikler nedeniyle iptal olduğunu söyledi.

    SERENAY HAZIRLANIYOR

    Serenay Sarıkaya, ‘Acıların Kadını Bergen’ filminin başrolü için son 2 yıldır hazırlanıyor. Vizyon tarihi 27 Kasım olarak belirlenen film kadro, bütçe, son olarak da pandemi nedeniyle 3 kez ertelendi. Sarıkaya, filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır role hazırlanıyorum." demişti.

    Tuğba Özay: Bergen rolü ilk bana geldi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir