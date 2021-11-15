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    Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tuğba Özay, bacak dekoltesiyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:57
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    Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını çiftliğine de sıçrayan  manken ve şarkıcı Tuğba Özay, zor bir dönem geçirmişti.

    DERİN DEKOLTE

    Yangının ardından hayatına dönen Özay, pandemi sonrası sahne almaya başladı. Özay, geçtiğimiz gün Bursa'da konser verdi. Sahne için iddialı bir seçim yapan Tuğba Özay, takipçilerinin dikkatini çekti.

    Vücudunu saran siyah deri elbisesiyle pozlar veren Özay'a beğeni yağdı.

    Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #1Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #2Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #3Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #4Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #5

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