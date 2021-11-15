Tuğba Özay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tuğba Özay, bacak dekoltesiyle beğeni topladı.

Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını çiftliğine de sıçrayan manken ve şarkıcı Tuğba Özay, zor bir dönem geçirmişti.

DERİN DEKOLTE

Yangının ardından hayatına dönen Özay, pandemi sonrası sahne almaya başladı. Özay, geçtiğimiz gün Bursa'da konser verdi. Sahne için iddialı bir seçim yapan Tuğba Özay, takipçilerinin dikkatini çekti.

Vücudunu saran siyah deri elbisesiyle pozlar veren Özay'a beğeni yağdı.