Tuğba Özay: Felç olmamı istediniz

Tuğba Özay, yanan çiftliğinden görüntüler paylaşıp, bu süreçte yaşadığı duyguları yazdı.

Eski manken Tuğba Özay, Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, ağlayarak yardım istemişti. Özay, çiftliğinin yanma tehlikesinin ardından çektiği videoda, felç geçirdiğini ve ardından hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı.

AÇILIŞA GİTTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, alevler Özay'ın çiftliğini kıl payı sıyırarak çiftliğe zarar vermedi. Çiftliğinin yangından kurtulmasının ardından rahat bir nefes alan Özay, dün İstanbul'da bir açılışta görüntülendi.

Özay, yangının etkileri sürerken açılışa katılması nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Tuğba Özay, yanan çiftliğinden video paylaştı VİDEO



"FELÇ KALMAMI İSTEDİNİZ"

Gelen tepkilere dün Instagram hesabından açıklama yapan Özay, şimdi de çiftliğinin bulunduğu yerden video yayınladı. Yine kendisini eleştirenlere sinirlenen Özay, “Ne istediniz biliyor musunuz ..? Daha fazla acı çekmemi ! Daha çok yanmamı ..! Daha çok gözyaşı dökmemi ! Ne istediniz biliyor musunuz ? Felç geçiriyorum dediğimde beni kendime geleyim diye tokatlayarak, ağlayarak hastaneye yetiştiren arkadaşlarım ve doktorlarımız sayesinde bedenimde oluşabilecek geçici ya da kalıcı travmanın neden bu kadar çabuk vücudumu terkettiğine kızdınız ! Evet istediniz bunu ! Felç olmamı istediniz !Huzurumuzun içine ettiniz şerefsiz insanlar.” diye seslendi.